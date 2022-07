Wie Schwiegermama Vic: Nicola Peltz Beckham ist brünett!

Nicola Peltz Beckham (27) überrascht mit neuem Look. Die Schauspielerin und ihre große Liebe Brooklyn Peltz Beckham (23) gaben sich im April dieses Jahres das Jawort. Auf der Hochzeit sah man die Beauty noch gewohnt mit blonder Mähne. Damit teilte sie die Haarfarbe ihrer Oma und auch Mutter. Doch nun scheint sich die US-Amerikanerin eine Abwechslung gewünscht zu haben, denn: Nicola präsentiert sich jetzt mit brauner Haarpracht im Netz.

Auf Instagram veröffentlichte Nicola zuletzt eine Reihe an Bildern, die sie ungewohnt mit braunen Haaren zeigen. Eines der Bilder kommentierte sie mit den Worten: "Zurück zu meinen Wurzeln". Damit scheint sich die Beauty auf ihre Naturhaarfarbe zu beziehen, die sie rund zehn Jahre lang nicht mehr getragen hatte. Ihren Fans scheint die neue Farbe sehr gut zu gefallen. "Das sieht so gut an dir aus", lautet eine von vielen positiven Reaktionen. Auch ihr Ehemann ist begeistert und kommentiert ihren Post mit den Worten: "Sexy Baby".

Ob blond oder brünett – Brooklyn scheint seine Frau so oder so zu verehren. Paparazzi sichteten das Paar vor rund einem Monat bei einem Dinner-Date. Dabei konnte der Sohn von David (47) und Victoria Beckham (48) nicht die Finger von seiner Nicola lassen. Sowohl auf dem Weg zum Restaurant als auch während ihres Aufenthalts übersäte das Model seine Liebste mit Küssen.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz Beckham am 24. Juli 2022

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz Beckham

Instagram / brooklynbeckham Nicola Peltz und Brooklyn Beckham an Silvester 2021

