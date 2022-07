Brooklyn Beckham kann Finger nicht von seiner Nicola lassen!

Die zwei geben ein wirklich süßes Bild ab! Bei Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) läuteten im April die Hochzeitsglocken: Auf dem Anwesen der Milliardärstochter gaben sie sich das Jawort in Anwesenheit von einigen prominenten Gästen. Dass das frischgebackene Ehepaar immer noch so verliebt wie am ersten Tag ist, zeigen neue Schnappschüsse der beiden: Schon auf dem Weg zu einem Restaurant überschüttet Brooklyn seine Frau mit Zärtlichkeiten.

Der Sohn von Victoria (48) und David Beckham (47) ist laut Daily Mail mit Nicola in Saint-Tropez unterwegs. Dort schossen Paparazzi einige Fotos von den Turteltauben, wobei auffällt: Brooklyn hat ständig den Arm um seine Liebste gelegt, während er sie mit Küssen übersät. Selbst im Restaurant, in dem sie sich einen Tisch im Freien ausgesucht hatten, konnte er kaum seine Finger von Nicola lassen. Kein Wunder, denn in ihrem blau-grünen Blumenkleid, ihren hohen Sandalen und mit schwarz-weißem Tuch auf dem Kopf gab die Schauspielerin eine gute Figur ab. Ihr Mann trug dagegen ein weißes Langarmshirt mit einer beigen Leinenhose.

Nicola ist überglücklich, Brooklyn an ihrer Seite zu haben. In einem Interview schwärmte die 27-Jährige gegenüber Tatler von ihrer Hochzeit: "Ich hatte den besten Tag und ich habe nur gedacht: 'Ich heirate meinen besten Freund', und das ist alles, was zählt."

Instagram / brooklynbeckhampeltz Nicola Peltz und Brooklyn Beckham im Februar 2022

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz und Brooklyn Beckham im Oktober 2021

