"Ausgebrannt": Nadine Klein völlig überfordert vor Hochzeit

Nadine Klein (36) gibt ehrliche Einblicke in ihr Seelenleben! Eigentlich läuft es bei der einstigen Bachelorette momentan ziemlich gut – würde man meinen. Mit ihrem Mann Tim Nicolas hat sie ein Grundstück gekauft und schon bald steht auch ihre große Hochzeitsfeier an. Doch ihre Fans kriegen nicht mit, was sich im Hintergrund alles abspielt. Die Influencerin offenbart nun ehrlich: Nadine ist momentan völlig überfordert!

In ihrer Instagram-Story gab sie nun ein langes Statement zu ihrer mentalen Verfassung ab. Zwar stehen viele tolle Projekte an, doch die Arbeit dahinter scheint Nadine zu erdrücken: "Ich gehe seit Wochen nur noch auf dem Zahnfleisch und weiß nicht, wie lange ich noch funktioniere. Viele schöne Themen, keine Frage – aber zu viel auf einmal." Außerdem würden noch einige Sachen dazukommen, die sie nicht auf Social Media thematisieren wolle.

"Ich fühle mich nur noch ausgebrannt, überfordert, habe nie richtig Pausen und schiebe nur noch Arbeit und Themen auf", führte sie weiter aus. Sie wolle etwas an ihrer Situation ändern, wisse aber nicht wie. Nadine habe sich dazu entschlossen, ihre Probleme zu teilen, weil sie ehrlich zu ihrer Community sein möchte.

Instagram / nadine.kln Nadine Klein im Juli 2022

Instagram / nadine.kln Nadine Klein und ihr Mann Tim im August 2020

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Influencerin

