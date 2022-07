"Promi-Büßen": Das war das Schlimmste für Ennesto Monté

Das war keine leichte Zeit für ihn! Ennesto Monté (47) stellt sich aktuell bei Das große Promi-Büßen seinen Sünden der Vergangenheit. In der "Runde der Schande" werden die Stars von Olivia Jones (52) mit Situationen aus vergangenen Shows konfrontiert. Ennesto versüßte sich seine Zeit im Lager allerdings noch mit einer kleinen Liebelei mit Gisele Oppermann (34). Dennoch waren die Wochen im Camp alles andere als leicht.

Promiflash hat Ennesto verraten, was während der Show am härtesten war. "Das Schlimmste im Lager war eigentlich die Atmosphäre. Aber so was gehört auch dazu, wenn elf büßende Promis aufeinandertreffen", erklärte der Promis unter Palmen-Star. Er hatte jedoch seine eigene Methode, um sich von der angespannten Stimmung abzulenken: "Ich war die meiste Zeit damit beschäftigt, andere zu pushen und auf sie zuzugehen. Ich wollte ihnen zuhören, sodass ich persönlich kaum Zeit hatte, mich über irgendwas zu beschweren", erzählte Ennesto lachend. Er bereue das auch nicht und habe es von Herzen getan. "Schlimme Zeiten fordern nun mal große Opfer!"

Aber so hart es im Camp auch war, Ennesto hat jede Menge gelernt. "Das Promi-Büßen hat mir geholfen, mir eine Schutzmauer anzulegen. Ich dachte mir: 'Niemand außer meiner Familie und meinen Freunden muss wissen, wie ich wirklich bin'", verriet Ennesto. Die Worte seiner Kinder haben ihm dabei besonders geholfen: "Vor der Show sagten mir meine Kinder: 'Papa, du bist der beste Mensch auf der Welt. Zeig es bitte auch den anderen!'" Das habe ihn sehr berührt und während der gesamten Show begleitet. "Ich habe gemerkt, dass meine Jungs mir zuschauen. Deshalb war ich wie in meinem Privatleben auch: Ich wollte für jeden da sein und endlich mein wahres Ich zeigen", erklärte der Reality-TV-Star.

Getty Images Gisele Oppermann, Reality-TV-Star

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté, Juni 2022

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté, Reality-TV-Star

