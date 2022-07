"Promi-Büßen"-Turtelei: Das wurde aus Ennesto und Gisele

Ist aus den beiden ein Paar geworden? Ennesto Monté (47) und Gisele Oppermann (34) stellen sich derzeit bei Das große Promi-Büßen ihren Sünden aus der Vergangenheit. Aber neben der ganzen Aufregung um ihre Fehltritte in vergangenen Shows scheint es bei den beiden auch gefunkt zu haben. Sie kuschelten zusammen und schwärmten regelrecht über den jeweils anderen. Aber wie ging es für die Reality-TV-Stars nach den Dreharbeiten weiter?

Im Promiflash-Interview plauderte Ennesto nun aus dem Nähkästchen. "Wir haben Kontakt, klar", machte der Promis unter Palmen-Star deutlich. Ob zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft ist, behielt der 47-Jährige allerdings für sich. An die gemeinsamen Wochen im Lager erinnert er sich trotzdem gerne zurück. "Mit Gisele hatte ich einfach eine tolle Zeit, tolle Gespräche. Sie hat es genossen, dass sie in mir jemand hatte, auf den sie sich zu 100 Prozent verlassen konnte", verriet er. Gisele habe es in dieser Zeit schwer gehabt, erklärte er. "Wenn sie meine Schulter brauchte, war ich da für sie."

Neben Gisele war aber auch eine Ex von Ennesto im Lager: Helena Fürst (48). "Helena dort zu treffen, war für mich nichts Besonderes, ich habe damit längst abgeschlossen. Ich begegnete ihr mit sehr viel Respekt, wie auch allen anderen", berichtete er über das Aufeinandertreffen. Dennoch: Es hänge immer von der Person ab, ob er auch am Ende des Tages noch Respekt haben könne.

ProSieben/Nikola Milatovic Gisele Oppermann, "Das große Promi-Büßen"-Kandidatin

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté, Juni 2022

Instagram / die.fuerstin Helena Fürst im Juni 2020

