Süßer Clip: So sehr himmelt Pietro Lombardi seine Laura an!

Pietro Lombardi (30) könnte nicht glücklicher sein. Im Juni bestätigte der Sänger, was bereits viele seiner Fans schon vermutet hatten: Er ist wieder mit seiner Ex-Freundin Laura Maria Rypa (26) liiert. Seitdem zeigen sich der einstige DSDS-Gewinner und die Influencerin gerne gemeinsam im Netz und bekunden offen ihre Liebe füreinander. So auch jetzt: Laura teilte nun ein süßes Video, in dem Pietro sie mit Komplimenten überschüttet.

In ihrer Instagram-Story teilte die Netz-Bekanntheit einen Clip, in dem sie und ihr Liebster im Auto unterwegs sind und herumalbern. "Du bist einfach eine hübsche Frau, ich schwöre. Ich bin so glücklich, dich zu haben", schwärmt Pietro in dem Video. Das Kompliment schien die Influencerin zu freuen: "So Ladys, das muss euer Mann zu euch sagen!", betonte sie.

Erst vor wenigen Tagen machte der "Cinderella"-Interpret seiner Liebsten in seiner Instagram-Story eine emotionale Liebeserklärung. "Liebe bedeutet nicht, dass man den perfekten Menschen gefunden hat, sondern dass man das Perfekte in deinem nicht perfekten Menschen entdeckt hat", schrieb Pietro zu einem Pärchenbild von sich und seiner Freundin.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Ex-Freundin Laura, Oktober 2020

Denkt ihr, Pietro und Laura werden neben den gemeinsamen Storys bald auch mehr Pärchenbilder posten? Ja, das hoffe ich doch! Nein, das bezweifel ich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



