Verliebt: Pietro Lombardi macht Laura süße Liebeserklärung

Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) verstecken ihre Liebe nicht länger! Nach wochenlangen Spekulationen und Gerüchten machten der DSDS-Gewinner aus dem Jahr 2011 und die Influencerin Mitte Juni ihr Liebescomeback publik: Die beiden haben nach ihrer Trennung wieder zueinandergefunden – und haben mehr Schmetterlinge im Bauch denn je: Pietro widmete seiner Laura jetzt eine niedliche Liebeserklärung auf Social Media!

In seiner Instagram-Story postete Pie jetzt ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er seine Laura in den Armen hält. Zusätzlich zu dem Schnappschuss verfasste er liebevolle Zeilen. "Liebe bedeutet nicht, dass man den perfekten Menschen gefunden hat, sondern dass man das Perfekte in einem nicht perfekten Menschen entdeckt hat", betonte der "Ich lass dich nicht los"-Interpret und vervollständigte seine Liebeserklärung mit einem roten Herz-Emoji.

Aber warum hielten Pietro und Laura ihre Liebe eigentlich so lange geheim? "Wir mussten erst mal an uns arbeiten und die Beziehung festigen. Wir haben uns damals von vielen Dingen irritieren lassen und leider gibt es zu viele Menschen, die einem nichts gönnen...", erklärte Laura vor wenigen Tagen auf der Fotoplattform.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi

