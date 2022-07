Turtelei geht weiter: Ben Affleck und J.Lo verliebt in Paris

Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (49) sind turtelnd in Paris unterwegs! Vor über einer Woche überraschte das Hollywood-Traumpaar seine Fans mit tollen Neuigkeiten: In einer kleinen Kapelle in Las Vegas gaben sich die "On The Floor"-Interpretin und der Batman-Darsteller das Jawort! Nach der intimen Zeremonie ging es für das frisch verheiratete Paar direkt nach Paris – dort genossen J.Lo und ihr Ben jetzt superstylish ihre Zeit in der Stadt der Liebe und zeigten allen, wie verknallt sie ineinander sind!

Wie die Bilder der Paparazzi einfingen, waren J.Lo und Ben im Park der Pariser Orangerie unterwegs: Während die Turteltauben Hand in Hand spazieren gingen, trug der Schauspieler ein lässiges Hemd und eine schwarze Hose. Dazu kombinierte Ben dunkle Sneaker. Seine frisch Angetraute strahlte währenddessen in einem langärmligen, royalblauen Kleid. Um das Outfit komplett zu machen, trug J.Lo beige Ballerinas und eine XXL-Sonnenbrille.

Während ihres Spazierganges durch den Park in der Nähe des Louvre-Museums waren Ben und seine Liebste aber nicht alleine: Die zwei Töchter des 49-Jährigen Violet (16) und Seraphina (13) sowie J.Los Zwillinge Emme (14) und Maximilian (14) begleiteten das Traumpaar.

KCS Presse / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2022

KCS Presse / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2022

KCS Presse / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2022

