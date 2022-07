"Überall Blut": Fiona Erdmann musste mit Sohn in Notaufnahme

Fiona Erdmann (33) macht sich große Sorgen um ihren Sohn Leo. Die Influencerin lebt mit ihrer kleinen Familie in Dubai – gerade erst im Mai erblickte ihr Töchterchen Neyla May das Licht der Welt und bereichert den Familien-Alltag seitdem. Vor wenigen Wochen musste Fiona dann allerdings eine Schocknachricht verdauen: Ihre Kleine muss wegen eines beidseitigen Leistenbruchs operiert werden. Und nun musste Fiona wegen einer Verletzung auch mit ihrem Sohn Leo ins Krankenhaus!

In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin Clips, die ihren Sohn beim Spielen zeigen. Wenig später richtete Fiona dann aber besorgniserregende Worte an ihre Fangemeinde: "So schnell kann sich alles von einer auf die andere Sekunde ändern. Wir waren gerade zu Hause angekommen [...]. Da steht Leo auf einmal mit einer offenen Wunde an der Augenbraue und überall Blut im Gesicht vor mir." Nun würden die beiden in der Notaufnahme sitzen und auf den Arzt warten.

Daraufhin erklärte Fiona, wie genau Leo sich die Verletzung zugezogen habe: "Dann hat Leo sich irgendwie in unseren Wäschekorb gesetzt, ist blöd umgefallen damit und hat sich jetzt schön die ganze Augenbraue aufgeschlagen." Die Wunde sehe echt fies aus.

Instagram / fionaerdmann Influencerin Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo Luan

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann kuschelt mit ihrem Sohn Leo

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Sohn Leo

