"Zum Glück nicht perfekt": Sharon Stone zeigt sich oben ohne

Sharon Stone (64) präsentiert stolz ihren Körper! Aus der Filmwelt ist die Hollywood-Ikone kaum mehr wegzudenken. Nachdem ihr im Jahr 1992 mit dem Erotikthriller "Basic Instinct" der Durchbruch gelang, galt sie lange als Sexsymbol. Inzwischen ist die Schauspielerin schon 64 Jahre alt – und fühlt sich nach wie vor pudelwohl in ihrer Haut. Im Netz zog Sharon nun obenrum blank und feierte auch all ihre Unvollkommenheiten!

Via Instagram teilte die dreifache Mutter einen besonders freizügigen Schnappschuss. Darauf ist die 64-Jährige oben ohne zu sehen – nur ein Tuch über ihren Schultern bedeckt ihre Brüste. Auch untenrum trägt Sharon nur eine knappe Bikinihose. Dabei scheint sie bei bester Laune zu sein und lacht herzlich. "Zum Glück nicht perfekt an einem perfekten Tag", titelte der Filmstar zu dem Foto. Dieses Selbstbewusstsein feierten ihre Follower in der Kommentarspalte.

Im höheren Alter fühlt sich Sharon sogar noch wohler in ihrem Body als je zuvor. Bereits im Jahr 2019 berichtete sie im Interview mit Allure: "Als ich jünger war, hat mir jeder gesagt, was mit meinem Körper nicht stimmt." Schon damals habe sich die US-Amerikanerin unter all dem Make-up jedoch unwohl gefühlt.

Getty Images Sharon Stone, Juni 2022 in Los Angeles

Getty Images Sharon Stone im Dezember 2021

ActionPress Sharon Stone bei der AmFAR-Gala in Cannes im Juli 2021

