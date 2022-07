Daniel Aminati ehrlich: Er will seine Tochter im Netz zeigen

Daniel Aminati (48) ist fest entschlossen! Im März machte der Moderator öffentlich, dass er gemeinsam mit seiner Frau Patrice ein Kind erwartet. Bis die beiden ihre Tochter in den Armen halten dürfen, ist es nicht mehr allzu lange hin: Schon in zwei bis drei Wochen soll sie zur Welt kommen. Wie die Kleine aussieht, sollten dann auch die Fans des Paares mitbekommen: Daniel möchte seine Tochter gerne in der Öffentlichkeit zeigen – doch warum?

In einem Instagram-Video verriet der 48-Jährige nun, dass er mit Sicherheit die ein oder andere Aufnahme seines Nachwuchses teilen wird. "Ich werde wahrscheinlich so stolz auf meine Kleine sein", begründete der ehemalige The Masked Singer-Teilnehmer. Dennoch möchte er das Mädchen aber auch nicht ununterbrochen in die Kamera halten.

Patrice sieht das ähnlich: "Ich bin der Meinung, das Kind ist Teil unseres Lebens und ich persönlich würde es jetzt nicht verpixeln oder einen Sticker auf das Gesicht kleben." Die Privatsphäre des Kindes solle dabei trotzdem berücksichtigt werden. "Das, was man nicht zeigen möchte, das behalten wir für uns. So handhaben wir das auch jetzt", betonte die werdende Mutter.

Anzeige

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati im Mai 2022

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel und Patrice Aminati im Mai 2022

Anzeige

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati im Juni 2022 in Aachen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de