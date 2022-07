Für tot erklärt: Schauspieler Tony Dow ist noch am Leben!

Wie konnte das nur passieren? Tony Dow stand bereits seit den 19050ern vor der Filmkamera. Große Bekanntheit erlangte der durch sein Mitwirken in der TV-Sitcom "Leave it to Beaver", die in den frühen 50ern oder 60ern große Erfolge feierte. Seine Rolle des Wally Cleaver machte Tony weltweit berühmt. Fast 30 Jahre später schlüpfte er für das Comeback der Fernsehserie noch einmal in den Charakter. Zuletzt war es um den Schauspieler jedoch ruhiger geworden. Gestern erklärte sein Manager, dass Tony verstorben sei – doch dem ist gar nicht so...

"Die Welt hat einen erstaunlichen Menschen verloren", erklärte Tonys Sprecher gestern in einem Statement. Jetzt ist aber klar, dass der 77-Jährige gar nicht verstorben ist. Leider steht aber auch fest, dass es gesundheitlich sehr schlecht um den Hollywoodstar steht. "Dad ist zu Hause in Hospizpflege und in seinen letzten Stunden [...] er hat ein Kämpferherz", erklärte sein Sohn Christopher via Facebook.

Im Mai war bekannt geworden, dass Tony erneut an Krebs erkrankt ist. Vor wenigen Tagen war er deswegen erneut in ein Krankenhaus gebracht worden. Seine Frau Lauren soll seitdem nicht von seiner Seite gewichen sein.

Getty Images Tony Dow und sein Kollege Jerry Mathers im Juli 2004

Getty Images Tony Dow (r.) und seine Frau Lauren Shulkind

Getty Images Tony Dow, US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent

