Insider behauptet: Brad Pitt datet zurzeit wieder jemanden!

Ist seine Single-Phase bald vorbei? Schon sechs Jahre ist es her, dass sich das einstige Hollywood-Traumpaar Brad Pitt (58) und Angelina Jolie (47) getrennt hat. Einige Jahre waren sie sogar verheiratet und haben fünf gemeinsame Kinder. Seitdem wurde es eher ruhig in dem Liebesleben des Schauspielers – bis jetzt. Denn ein Insider ist sich sicher: Brad lernt wieder jemanden kennen!

Gegenüber People plauderte eine Quelle nun aus, dass es durchaus jemanden in dem Leben des "Bullet Train"-Stars gibt. "Er datet jemanden, aber es ist keine ernsthafte Beziehung", meint der Insider. Mehr wollte dieser jedoch nicht verraten – Fans müssen sich auf weitere Infos rund um die ominöse Dame also noch gedulden.

Viel Zeit widmet Brad in seinem Leben auch seinen Kindern – mit denen verbringt er gerne Zeit, wenn er in der Stadt ist. "Brad isst mit seinen jüngeren Kindern zu Abend, wenn sie alle in Los Angeles sind. Da die Kinder jetzt älter sind, haben sie ihr eigenes Leben und ihre eigenen Freunde. Brad hat immer noch ein ziemlich gutes Verhältnis zu ihnen", gab die Quelle gegenüber dem Blatt zu.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie, Juni 2006

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Brad Pitt beim Film Festival in Venedig

