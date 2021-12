Brad Pitt (57) fällt es offenbar gar nicht so leicht, eine neue Liebe zu finden! Im September 2014 gab der Schauspieler seiner Ex Angelina Jolie (46) das Jawort – rund zwei Jahre später reichte das einstige Traumpaar aber bereits die Scheidung ein. Seitdem geht der Hollywoodstar allein durchs Leben. Eine neue Frau an seiner Seite kann er sich zwar vorstellen – doch Brad hat große Schwierigkeiten damit, jemanden kennenzulernen!

"Er will diesen besonderen Menschen finden, mit dem er langfristig zusammen sein kann", verriet ein Insider nun gegenüber Us Weekly. Das Problem dabei sei allerdings, dass Brad Dating nicht gefalle und dass er noch nicht einmal einen Kaffee trinken gehen kann, ohne dass über sein vorheriges Liebesleben geredet wird. Deshalb konzentriere sich der Filmstar laut Aussage der Quelle in erster Linie auf seine Familie und die Wohltätigkeitsarbeit: "Das sind seine Hauptprioritäten!"

Brads Ex Angelina geht mit der Situation hingegen völlig anders um. Gerüchten zufolge soll die dunkelhaarige Schönheit mit Musiker The Weeknd (31) alias Abel Makkonen Tesfaye anbandeln. "Ange fühlt sich so gut, wie schon lange nicht mehr. Sie hat ihre Lebensfreude wiedergefunden, und das hat teilweise etwas mit Abel zu tun", bestätigte ein Insider bereits vor Wochen die Spekulationen um eine vermeintliche Annäherung der beiden gegenüber Closer.

Anzeige

Theresa Shirriff Bratt Pitt im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Brad Pitt bei der Oscar-Verleihung im April 2021 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de