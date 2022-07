Kurz nach Geburt: Nick Cannons Sohn hat eigenes Insta-Profil

Der Kleine ist bereits jetzt eine Legende. Nick Cannon (41) hat in Sachen Kinder bereits den ein oder anderen Meilenstein erreicht: Der Komiker hat inzwischen acht Kinder – mit fünf verschiedenen Frauen. Gestern kam der jüngste Sprössling von Nick auf die Welt, der den besonderen Namen Legendary (zu Deutsch: legendär) trägt. Und legendär ist der Kleine bereits jetzt: Denn einen Tag nach seiner Geburt hat er bereits einen eigenen Instagram-Account.

Auf dem Instagram-Account wurden auch bereits zwei Bilder gepostet: Bereits am 28. Februar wurde ein 3-D-Ultraschall-Bild des Kleinen geteilt mit den Worten: "Baby C". Vor wenigen Stunden veröffentlichte der Account dann das erste richtige Foto des neugeborenen Legendarys: In einer weißen Kuscheldecke liegt das Baby neben einer großen Torte in L-Form.

Legendarys Account folgen bereits über 2500 Menschen. Die Kommentare sind voller Glückwünsche für die Eltern. "Er ist bezaubernd! Herzlichen Glückwunsch! Babys sind ein echter Segen", schreibt ein User. Ein anderer schließt sich an: "Er ist wunderschön. Gott segne dich! Willkommen in der Mutterschaft. Genieß die Zeit mit deinem kleinen Prinzen."

Instagram / bre_tiesi Nick Cannons Sohn Legendary, Juli 2022

Getty Images Nick Cannon, Comedian

Getty Images Nick Cannon, Comedian

