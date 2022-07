Achtes Kind: Nick Cannons Sohn trägt einen besonderen Namen

Bre Tiesi und Nick Cannon (41) lüften das Geheimnis. Anfang des Jahres verkündete der Moderator, dass seine Familie noch weiter wächst. Am Montag gab Bre dann bekannt: Sie ist Mama geworden – damit ist Nick nun achtfacher Papa. Die beiden sind Eltern eines Sohnes geworden. Jetzt ist auch bekannt, wie der jüngste Spross des Rappers heißt. Nicks kleiner Junge hört auf einen einzigartigen Namen.

Am Montag teilte Bre ein Video auf ihrem YouTube-Kanal, in dem sie unter anderem das Kinderzimmer ihres Sohnes zeigt. Auf einem Kuchen steht der Name des Kleinen. Nicks Sohn trägt den besonderen Namen Legendary – zu Deutsch übersetzt bedeutet der Name "legendär". In dem elfminütigen Vlog ist auch zu sehen, dass das Kinderzimmer mit dem Namen dekoriert wurde. An der Wand über dem Wickeltisch steht in weißen Leuchtbuchstaben: "Legendary Love".

Der Vlog begleitet sie zudem bei ihrer Geburt. Dazu schrieb sie: "Das war ein Moment, der an die Grenzen ging, schmerzhaft, aber auch sehr ermutigend und schön war." Dennoch sei sie froh, dass sie die Hausgeburt dokumentiert hat.

YouTube / BreTiesi Torte für Nick Cannons Sohn Legendary

ActionPress Nick Cannon und Bre Tiesi bei ihrer Babyshower

YouTube / BreTiesi Nick Cannon mit seinem Sohn Legendary

