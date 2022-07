Nach Geburt: Rihanna genießt im Korsett Date mit A$AP Rocky

Rihanna (34) und A$AP Rocky (33) haben sich in Schale geworfen! Nachdem die beiden 2019 zusammenkamen, durften die "Diamonds"-Sängerin und der Rapper vor etwa zwei Monaten ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Trotz der Geburt seines kleinen Sohnes ist dem Paar Zeit zu zweit sehr wichtig: Erst vor wenigen Wochen feierte es in einem Berliner Club. Jetzt wurden Rihanna und A$AP bei einem romantischen Dinner-Date gesehen!

Wie die Bilder, die PageSix vorliegen, zeigen, genossen Rihanna und A$AP ihre Zeit zu zweit – und das superstylish! Während eines Abendessens in New York trug die 34-Jährige am vergangenen Wochenende ein schwarzes Korsett aus Satin und eine dazu passende Leggins mit Schnürung. Um das rockige Outfit komplett zu machen, kombinierte Rihanna dazu einen schwarzen Ledertrenchcoat, eine Dior-Satteltasche und elegante Pumps. Aber auch der Vater ihres Kindes konnte sich sehen lassen: Mit einer marineblauen Jacke, Shorts und einem Motiv-Shirt passte A$AP perfekt zu seiner Freundin.

Niemand Geringeres als der Queen of Pop ist der ikonische Korsett-Look zu verdanken: Während ihrer "Blond Ambition-Tour 1990 machte Madonna (63) das Kleidungsstück zur Sensation – seitdem ist es aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken! Auch Stars wie Cardi B (29), Megan Thee Stallion oder Kylie Jenner (24) setzten in der Vergangenheit auf das verführerische Korsett.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei der Fashion Week in Mailand 2022

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im September 2021 in New York

Getty Images Madonna, Sängerin

