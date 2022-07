René Casselly schenkt über 80 alten Zirkustieren ein Zuhause

René Casselly (25) beweist sein gutes Herz. Der Zirkusartist gewann nicht nur Ninja Warrior Germany, sondern dieses Jahr gemeinsam mit Kathrin Menzinger (33) auch die 15. Staffel von Let's Dance. Inzwischen ist er wieder bei sich zu Hause in Ungarn und zeigte jetzt, was er dort auf die Beine gestellt hat: René kümmert sich um einen Park, in dem alte Zirkustiere untergebracht worden sind.

"Unsere Mission ist eine Auffangstation für Zirkustiere, die hier dann in Rente gehen können", erklärte René im Interview mit RTL. Über 80 Tiere leben in dem Park, die früher im Zirkus aufgetreten sind. Dazu gehören zum Beispiel Elefanten. Ihren eigenen Zirkus hat Renés Familie inzwischen aufgegeben. Die Gagen, die er bei "Ninja Warrior Germany" und "Let's Dance" bekam, seien in den Park geflossen, meinte der 25-Jährige.

"Die Einnahmen habe ich in den Park investiert, in das Wohlergehen der Tiere. Ich brauche kein Sportauto, um wirklich glücklich zu sein", weiß René. Auch seine Familie findet es sehr bewundernswert, dass er sich in seinen jungen Jahren schon so viele Lebensträume erfüllt hat. "Er ist schon der Stolz der Familie", lobte ihn seine Schwester.

Kathrin Menzinger und René Casselly im Mai 2022 in Köln

René Casselly, Zirkusartist

"Ninja Warrior Germany"-Allstar René Caselly in der Vorrunde, 2020

