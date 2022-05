René Casselly (25) ist "Dancing Star 2022"! Mit der Profitänzerin Kathrin Menzinger (33) tanzte sich der Zirkusartist nach zwölf spektakulären Liveshows direkt in das Let's Dance-Finale. Mit Cha-Cha-Cha, Tango und einem Freestyle-Tanz gewann René dann den begehrten Tanztitel samt Pokal. Aber was macht er nach dem "Let's Dance"-Abenteuer? Im Promiflash-Interview verriet René jetzt, ob er zum Zirkus zurückkehren oder in Fernsehshows zu sehen sein wird!

"Ich habe ja in Ungarn meinen Tierpark und dort gibt es auch viel zu tun", offenbarte René gegenüber Promiflash. Von neuen TV-Projekten abgeneigt, ist der "Let's Dance"-Sieger aber nicht: "Natürlich habe ich große Lust in anderen TV Formaten mitzumachen – aber das wird sich mit der Zeit ergeben." René gibt selbst an, dass er sehr darauf gespannt sei, wie seine Reise weitergeht!

In einer Sache ist sich der 25-Jährige aber sicher: Mit seiner Tanzpartnerin Kathrin wird er weiterhin in Kontakt bleiben! "Ich habe mit Kathrin ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Wir haben uns auch außerhalb des Trainings sehr gut verstanden", schwärmte René gegenüber Promiflash. Auch während der "Let's Dance"-Tour wird das Tanzpaar zusammen die Hüften schwingen.

Getty Images Kathrin Menzinger und René Casselly im Mai 2022 in Köln

Instagram / rene_casselly René Casselly, Zirkusartist

Getty Images René Casselly und Kathrin Menzinger nach ihrem "Let's Dance"-Sieg

