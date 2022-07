"Zeit für mich": Walentina Doronina hat Peter blockiert!

Was ist zwischen Walentina Doronina und Peter Kujan vorgefallen? Die Reality-TV-Kandidatin präsentierte der Öffentlichkeit vor wenigen Wochen einen neuen Mann an ihrer Seite. Zu diesem Zeitpunkt wirkten die beiden noch total verliebt. Wenig später bahnte sich jedoch die erste Liebeskrise an. Der Grund: Peter sei wohl auf Walentinas Kumpel Luigi Birofio eifersüchtig gewesen. Die Wogen scheinen sich nicht geglättet zu haben, denn jetzt blockierte Walentina ihre neue Flamme!

Auch die gemeinsamen Pärchenfotos sind von ihrem Instagram-Account verschwunden. "Ich habe ihn erst mal entfernt und blockiert", stellte Walentina auf Instagram klar und fuhr fort: "Gewisse Sachen kann man einfach nicht verzeihen." Was genau zwischen dem Paar vorgefallen ist, verriet die Beauty nicht. Außerdem kenne ihre Community "nur einen Bruchteil" davon, was zwischen ihr und Peter wirklich passiert sei.

Jetzt müsse Walentina vor allem zur Ruhe kommen. "Ich brauche erst mal meinen Space, meine Zeit für mich alleine, für meine Freunde, um meine Gedanken zu sammeln", erklärte die ehemalige Reality Shore-Teilnehmerin. "Mal sehen, wie es weitergeht", schrieb Walentina und vermied damit eine eindeutige Aussage über ihren weiteren Beziehungsverlauf.

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Peter Kujan und Walentina Doronina im Juli 2022

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de