Vom Markt? Walentina Doronina teilt verliebte Knutsch-Pics

Ist das etwa das neue Traumpaar am Trash-Himmel? Walentina Doronina suchte schon in diversen Dating-Formaten wie Are You The One – Reality Stars in Love nach der großen Liebe – immer ohne Erfolg. Anfang Juni heizte sie die Gerüchteküche um eine neue Beziehung dann aber an: Die 22-Jährige zeigte sich bei einem vermeintlichen Pärchentrip in Holland händchenhaltend mit einem mysteriösen Mann. Jetzt will sie ihren Liebsten offenbar nicht mehr verstecken: Walentina postete verliebte Bilder mit ihrem neuen Freund.

Auf Instagram teilte sie Bilder, die sie und ihren Schatz auf dem Rummel zeigen. Vertraut sitzen die Reality-TV-Bekanntheit und der dunkelhaarige Mann am Tisch – und drücken sich einen Kuss auf die Lippen! "Gib mal einen Kuss", schrieb Walentina unter die süßen Pärchenbilder. Auch in ihrer Story zeigte sie sich turtelnd mit ihrem Liebsten und lüftete auch gleich seine Identität: Es handelt sich um Peter Kujan.

Der Muskelmann ist selbst kein Unbekannter in der Fernsehlandschaft: Er nahm in diesem Jahr bei Die Bachelorette in der Schweiz teil – und schaffte es sogar bis ins Finale! Dort musste Peter sich jedoch geschlagen geben und landete nur auf dem zweiten Platz. Diese Niederlage dürfte der Schweizer jetzt aber mittlerweile ja verdaut haben.

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Peter Kujan und Walentina Doronina im Juli 2022

Anzeige

Instagram / p.kujan Peter Kujan, Schweizer Bachelorette-Finalist 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de