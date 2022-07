Flitterwochen in Paris: Das waren J.Los schönste Outfits

Es war ein modisches Highlight! Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (49) gaben sich am 16. Juli in einer intimen Zeremonie in Las Vegas das Jawort. Nach ihrer Hochzeit ging es für die Turteltauben prompt in die Stadt der Liebe: Gemeinsam mit den Kids verbrachte das Paar die Flitterwochen in Paris. Die Sängerin bewies wieder einmal, dass sie eine wahre Fashionista ist: Promiflash zeigt Jennifers schönste Looks!

Die Frischvermählten schlenderten eng umschlungen durch die Gassen der französischen Hauptstadt – passend dazu entscheid sich Jennifer für einen lässigen Sommerlook: In einem weißen, mit Blumen bestickten Kleid des Designers Oscar de la Renta (✝82) genoss die Beauty die Zweisamkeit mit ihrem Liebsten. Für einen Spaziergang wählte sie ein verspieltes Outfit: Die Sängerin strahlte in ihrem königsblauen Kleid, während sie Ben grinsende und verliebte Blicke zuwarf.

Es war nicht zu übersehen, dass der Schauspieler und seine Ehefrau stets gut gelaunt waren und zu zweit eine ziemlich gute Zeit hatten: Das Duo verließ lachend das Hotel – Jennifer glänzte in einer eleganten und floralen Robe aus dem Hause Gucci.

Offensichtlich stand auch glamourös auf der Tagesordnung! Denn an ihrem Ehrentag zog die 53-Jährige mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich! Zu ihrem Geburtstagsdinner machte sie in einem schwarzen hautengen Kleid mit sexy Cut-outs eine traumhafte Figur.

Doch auch das Motto lässig schien für die Hollywoodstars kein Problem zu sein – wie waschechte Touris sahen sich die zwei die Pariser Sehenswürdigkeiten an. So erkundeten Jennifer und Ben auch den berühmte Louvre – für den Museumsbesuch kombinierte die 53-Jährige eine weite Jeans mit einem schwarzen Pullover. Ihre mintgrüne Designertasche sorgte für einen wahren Hingucker!

KCS Presse/MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez bei ihren Flitterwochen in Paris

KCS Presse / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2022

KCS Presse / MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juli 2022

X17 / ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez in Paris

KCS Presse / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2022 vor dem Louvre

