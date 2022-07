Jan oder Lukas? Er bekommt die letzte Rose der Bachelorette!

Bachelorette Sharon (30) hat ihre finale Entscheidung gefällt! In den vergangenen Wochen machte sich die Schauspielerin in der TV-Show auf die Suche nach der großen Liebe. Von insgesamt 22 Männern haben es zwei ins Finale geschafft: Für Lukas und Jan hat die einstige Köln 50667-Darstellerin bereits Gefühle entwickelt. Doch mit welchem der beiden Männer kann sich Sharon eine gemeinsame Zukunft vorstellen?

Sharon ist zerrissen – der TV-Star hat Gefühle für seine beiden Finalisten entwickelt. Dennoch fällt die 30-Jährige eine Entscheidung. "Du bist nicht der Typ, den ich mir eigentlich vorgestellt hab", eröffnet die Wahl-Kölnerin Kandidat Jan in der letzten Nacht der Rosen. Doch das hat Sharon offenbar nicht abgeschreckt: Sie übergibt dem Floristen ihre letzte Rose! "Du löst in mir nicht nur Schmetterlinge aus, sondern in meinem Bauch fliegen auch noch Flugzeuge herum", gesteht sie Jan und verkündet ihm: "Ich habe mich in dich verliebt!"

Als sie Lukas ihre Entscheidung mitteilt, bricht die Schauspielerin in Tränen aus. "Ich habe hier ganz oft gesagt, dass ich meinem Herzen folgen muss und werde. Ich fühle sehr stark für dich, aber mein Herz sagt mir, dass ich für einen anderen Mann noch mehr fühle. Und deshalb kann ich dir die letzte Rose nicht geben", verkündet sie ihm. Doch anstatt sauer zu sein, schluckt der Personal Trainer seine Enttäuschung runter und tröstet die Rosenkavalierin. "Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Sharon, alles gut", versichert er ihr.

Die Bachelorette, RTL Sharon Battiste im Finale von "Die Bachelorette"

Die Bachelorette, RTL Jan und Sharon im Finale von "Die Bachelorette"

RTL Lukas und Sharon im "Bachelorette"-Finale

