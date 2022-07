Das große Finale: Wer verdient die letzte Bachelorette-Rose?

Das große Finale im Kampf um das Herz von Sharon Battiste (30) steht an: Wer bekommt die Rose in der letzten Bachelorette-Runde? Während der Dreamdates bekamen Lukas Baltruschat, Jan Hoffmann, Steffen Vogeno und Emanuell Weißenberger (29) noch einmal die Chance, das Herz der Beauty zu erobern – doch kurz vor dem großen Finale musste Emanuell die Show verlassen. Welcher der drei Finalisten soll eurer Meinung nach die letzte Rose bekommen: Lukas, Jan oder Steffen?

Für wen wird sich Sharon entscheiden? Mit dem ersten Platz in einer vergangenen Promiflash-Umfrage geht der Hamburger Lukas ins Finale: Ihm zeigte Sharon, die an kreisrundem Haarausfall leidet, als Erster der Bachelorette-Kandidaten ihre Glatze – schnell herrschte zwischen den beiden sowohl eine starke Anziehungskraft als auch eine große Vertrautheit. Aber auch von dem Floristen Jan ist Sharon begeistert: Als erster Kandidat stieg der 31-Jährige damals in der Nacht der Rosen aus dem Auto – auch bekam er den ersten Kuss der Beauty! Hat Jan deswegen einen Vorteil?

Es ist offensichtlich, dass Sharon sowohl mit Lukas als auch mit Jan bereits sehr vertraut ist, aber auch in den humorvollen Steffen verguckte sich die Rosenkavalierin: Denn zu ihm fühlte sich Sharon bei den teils lustigen, teils emotionalen Dates hingezogen. Auf welchen Bachelorette-Boy tippt ihr?

