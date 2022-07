Nicht Kate: Mit wem geht Jakub Merlan-Jarecki hier aus?

Datet Jakub Merlan-Jarecki (26) etwa eine andere Frau? In der Beziehung von dem Fußballer und Kate Merlan (35) sah es in letzter Zeit nicht gerade rosig aus. Anfang Mai beschloss das Paar eine Sexpause einzulegen, die immer noch andauert. In den vergangenen Wochen stritten sie sich immer wieder, weil Jakub für Kates Geschmack zu viel feiern war. Eigentlich schien wieder Ruhe in ihre Ehe eingekehrt zu sein, doch jetzt wurde Jakub mit einer anderen Frau gesichtet!

Eine Promiflash-Leserin sah Jakub in einem Kölner Restaurant, wie er gegenüber einer blonden Frau sitzt. Auf den Fotos unterhält sich der Sportler ganz angeregt mit der Unbekannten. Laut der Beobachterin habe es so gewirkt, als hätten die beiden kein freundschaftliches Verhältnis. Sie sollen in Flirtlaune gewesen sein. Außerdem hätten sie gemeinsam das Lokal verlassen.

Erst am Mittwoch postete Kate auf Instagram noch ein Foto, wie sie und Jakub genüsslich eine Torte naschen, die mit einem Foto des Paares verziert war. Vor einigen Wochen räumte die Reality-TV-Kandidatin die Krisengerüchte ebenfalls aus dem Weg, als sie süße Knutschbilder mit ihrem Ehemann postete.

privat Jakub Merlan-Jarecki in einem Restaurant

privat Jakub Merlan-Jarecki in Köln

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

