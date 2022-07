Po-Behaarung & Co.: Bill und Tom Kaulitz offen im Intim-Talk

Bill (32) und Tom Kaulitz (32) geben mal wieder intime Einblicke in ihr Privatleben. Regelmäßig setzen sich die aus Leipzig stammenden Musiker zusammen, um über den neusten Klatsch und Tratsch sowie die vergangene Woche zu sprechen. Dabei nehmen sie nur selten ein Blatt vor den Mund. Nun plauderten die Kaulitz-Brüder ungeniert über ihre Behaarung am Po, den Gang zur Toilette oder die Frage, ob Urin gegen Sonnenbrand hilft.

In der neusten Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählten die beiden wieder ganz offen von ihrem Leben. So beschwerte sich der Tokio Hotel-Frontmann beispielsweise, dass ihn "diese Juckattacken von den nassen Badehosen" sehr stören würden. Dafür hatte sein Bruder glatt einen Tipp parat: einfach die Po-Behaarung entfernen lassen. "Du hast ja viele Arschhaare. Wenn das alles weg wäre, würde sich das Wasser da nicht so sammeln", scherzte Tom, wogegen sich Bill jedoch vehement wehrte.

Selbst vor dem Thema Toilettengang machte das Power-Duo nicht halt. So erzählen die beiden, dass ihr Band-Kollege Georg (35) sehr schnell im Badezimmer sei. "Die kommen dann nach einer Minute wieder. Wie klappt das so schnell mit Händewaschen?", fragte sich Heidi Klums (49) Gatte. Abschließend philosophierten die Kaulitz-Brüder über die besten Behandlungsmethoden von Sonnenbrand. Bill schwört darauf, dass es helfen solle, sich mit Urin zu behandeln. "Ich würde mich schon mal anpinkeln lassen", versicherte er.

Getty Images Tom und Bill Kaulitz im November 2019

Instagram / billkaulitz Die Band Tokio Hotel mit Gustav Schäfer, Tom Kaulitz, Bill Kaulitz und Georg Listing

Instagram / heidiklum Bill und Tom Kaulitz

