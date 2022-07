Schwangere Olivia Marei: Ihr Baby wird "Überraschungspaket"

Olivia Mareis (32) Baby möchte sie offenbar in Unkenntnis lassen! Die GZSZ-Darstellerin verkündete Ende April, dass sie und ihr Partner Johannes ihr zweites Kind erwarten. Ihr Sohnemann darf sich also auf ein Geschwisterchen freuen. Regelmäßig versorgt die werdende Zweifach-Mama ihre Community mit allerlei Updates rund um ihre Schwangerschaft. Hinsichtlich einer Sache gibt es jedoch keine News: Olivia kennt immer noch nicht das Geschlecht ihres noch ungeborenen Kindes.

"Ich hatte heute Morgen endlich einen Frauenarzttermin. Stellt euch vor, sie war sich nicht sicher beim Geschlecht", konnte es Olivia auf Instagram nicht fassen. "Wir dachten erst das eine, dann war es das andere und jetzt weiß man es wieder nicht. Es ist ein Überraschungspaket", lachte die 32-Jährige. Doch das Wichtigste sei, dass das Baby gesund ist – das Geschlecht sei sowieso zweitrangig, meinte die Schauspielerin.

Dass es dem Ungeborenen an nichts fehle, bestätigte Olivias Frauenärztin. "Alles zeitgerecht entwickelt und tippitoppi", freute sich die rothaarige Beauty. Daraufhin postete sie noch eine Instagram-Story, in der sie topgestylt ist. "Merkt euch, wie schön ich aussehe. In der gesamten Babypause werdet ihr mich nur ungeschminkt sehen", witzelte die Schwangere.

Anzeige

Instagram / oliviamarei Olivia Marei, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / oliviamarei Olivia Marei, April 2022

Anzeige

Instagram / oliviamarei Olivia Marei, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de