Britney Spears erneut hüllenlos: Ihre Fans sind verstört!

Britney Spears (40) polarisiert mit ihren Fotos. Seitdem die Sängerin nicht mehr unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (70) steht, genießt sie ihr Leben in vollen Zügen. Dazu gehört offenbar auch, regelmäßig freizügige Bilder von sich im Netz zu posten. Immer wieder lichtet sich die zweifache Mutter ohne Kleidung ab und veröffentlicht die Schnappschüsse auf ihrem Social-Media-Account. Britneys neuste Nacktbilder scheinen ihre Fans jedoch zu verstören!

Auf Instagram teilte die 40-Jährige zwei neue Aufnahmen von sich, auf denen sie ihre Hüllen hat fallen lassen. So posiert Britney auf einem Bild komplett nackt auf dem Bett – ihre bloße Kehrseite der Kamera zugewendet. Ein Emoji verdeckt jedoch den pikanten Part. Auf dem zweiten Foto trägt die "Womanizer"-Interpretin immerhin einen grünen Slip. Ihre Brüste verdeckt sie im Liegen mit den Armen und schaut dabei verschmitzt in die Kamera.

Die Fans der Pop-Prinzessin sind von dem Anblick nicht gerade begeistert. "Was zur Hölle hat es mit diesen Bildern auf sich?", fragt ein besorgter Follower. "Hol dir Hilfe! Das ist kein normales Verhalten" sowie "Irgendetwas stimmt mit dieser Frau nicht" ist ebenfalls unter dem Beitrag zu lesen. Doch manche ihrer Bewunderer finden auch Gefallen an den Fotos. "Sei weiterhin so großartig, Britney", kommentierte ein User.

