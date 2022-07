"Cheers": Sharon Battiste und Jan genießen ihr erstes Date

Sie stoßen gemeinsam auf die Liebe an! Diese Woche war es mal wieder so weit: Sharon Battiste (30) hat sich als diesjährige Bachelorette für einen Mann an ihrer Seite entschieden. Ihre Wahl ist auf den Kandidaten Jan Hoffmann gefallen. Gegenüber Promiflash offenbarten die beiden bereits, dass sie auch nach dem Finale noch ein Paar sind. Jetzt zeigen sich Sharon und Jan gemeinsam vor der Kamera!

In ihrer Instagram-Story gewährte die Beauty ihren Fans einen privaten und äußerst interessanten Einblick! Die 30-Jährige veröffentlichte ein Video, welches die zwei bei einem Kaffee-Date in Köln zeigt. "Cheers Schatz" flötet Sharon fröhlich in die Kamera und stößt dabei mit ihrem Liebsten an. Für das Treffen hat sich der Florist ziemlich herausgeputzt: Er trug ein türkisfarbenes Sakko und ein weißes Hemd.

In der letzten Episode der Datingshow musste sich der Florist gegen seinen Mitstreiter Lukas behaupten. Bei der finalen Rosenvergabe fand die einstige Köln 50667-Darstellerin klare Worte für Jan: "Du löst in mir nicht nur Schmetterlinge aus, sondern in meinem Bauch fliegen auch noch Flugzeuge herum."

Instagram / sharonbattiste_ Jan Hoffmann, Juli 2022

Die Bachelorette, RTL Bachelorette Sharon Battiste

RTL / René Lohse Sharon Battiste, Bachelorette 2022

