Die Fans sind schockiert: KJ Apa hat seine Haare abrasiert!

Damit haben seine Fans nicht gerechnet! Dank der Netflix-Serie Riverdale gelang KJ Apa (25) der große Durchbruch. In der Comicverfilmung ist der Schauspieler als Archie Andrews zu sehen – und hat in der Rolle auch ein ganz besonderes Markenzeichen: sein volles rotes Haar. Nachdem das Ende der Serie bestätigt wurde, scheint der Darsteller nun jedoch zu anderen Ufern aufzubrechen. Das zeigt sich auf an seinem Kopf: KJ zeigte sich jetzt mit abrasierten Haaren!

Via Instagram postete der 25-Jährige den überraschenden Schnappschuss. Anstatt mit seiner rötlichen Mähne ist KJ darauf mit abrasierten dunklen Haaren zu sehen. Von dieser Veränderung ist allerdings nicht jeder angetan. "Oh nein, deine wunderbaren Haare sind weg", kommentierte ein Fan und setzte weinende Emojis dahinter. "So komisch, dich ohne rote Haare zu sehen", merkte ein weiterer an.

Doch die Fans können aufatmen: Offenbar ist KJs neuer Haarstyle nur für einen Film gedacht. "One Fast Move", schrieb er zu dem Post – das ist der Titel seines neuen Filmprojekts. Darin spielt der Vater eines Sohnes einen unehrenhaft entlassenen Soldaten, der sich den Traum erfüllen will, Motorradrennen zu fahren.

Netflix/Bettina Strauss Archie (KJ Apa) in "Riverdale"

Instagram / kjapa KJ Apa, Schauspieler

Getty Images "Riverdale"-Star KJ Apa, 2020

