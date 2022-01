Sie tanken zusammen Kraft! KJ Apa (24) und seine Freundin Clara Berry hatten einen ganz schön holprigen Start ins Jahr 2022 – das Paar verbrachte Silvester nicht auf einer großen Party, sondern im Krankenhaus. Der Grund für den überraschenden Klinik-Aufenthalt ist jedoch nicht bekannt und auch mit Updates über Claras Gesundheit hielten sich der Riverdale-Star und seine Liebste bedeckt. Jetzt wurden die beiden von Paparazzi in L.A. abgelichtet.

Auf Fotos, die DailyMail vorliegen, sieht man den Schauspieler und das Model gemeinsam durch die Straßen von Los Angeles schlendern. Der 24-Jährige schob dabei den Kinderwagen mit seinem Sohn Sasha vor sich her. Der Kleine erblickte im September vergangenen Jahres das Licht der Welt. In seiner anderen Hand hielt der TV-Star einen Kaffeebecher – auch seine Partnerin hielt ein Getränk in ihrer Hand. Die stolzen Eltern waren während ihres Ausflugs leger gekleidet: KJ trug eine grüne Hose, ein weißes T-Shirt und Turnschuhe.

Clara hingegen hatte eine karierte Hose, ein weißes Sweatshirt und Schuhe mit Plateau-Absätzen an. Die Französin kombinierte dazu eine knallige orange Kappe, eine grüne Handtasche und eine stylishe Sonnenbrille. Auf einem Bild sieht man, wie der Seriendarsteller seine Liebste in seine Arme schließt. Der Rotschopf legte dabei seinen Kopf auf die Schulter seiner Freundin, die wiederum eine ihrer Hände am Kinderwagen behielt.

Anzeige

Instagram / kjapa KJ Apa mit seiner Freundin Clara Berry

Anzeige

Instagram / kjapa KJ Apa mit seinem Sohn im November 2021

Anzeige

Getty Images "Riverdale"-Star KJ Apa, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de