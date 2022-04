KJ Apa (24) räumt mit den Spekulationen auf! Ende September wurden der Riverdale-Star und seine Partnerin Clara Berry zum ersten Mal Eltern und begrüßten ihren Sohn Sasha Vai Keneti Apa auf der Welt. Kurz darauf sorgte der Schauspieler jedoch für Verwirrung: Er bezeichnete die Mutter seines Kindes als "meine Frau". Haben KJ und Clara somit längst geheiratet? Darüber klärte der Darsteller nun auf!

Ein Fotograf von TMZ sprach den 24-Jährigen direkt auf die Gerüchte um eine heimliche Hochzeit an. Denen konnte KJ allerdings direkt den Wind aus den Segeln nehmen. Er verneinte und präsentierte stattdessen seine Hände, an denen kein Ring zu sehen war. "Ich glaube nicht, dass wir der Liebe ein Etikett aufdrücken müssen, aber will ich heiraten? Ja", fügte der Serienstar außerdem hinzu.

In den Alltag mit dem Model und dem gemeinsamen Spross gewährt KJ auch immer wieder Einblicke. Erst vor wenigen Tagen teilte er via Instagram ein Foto von Clara und Sasha. "Ich könnte für immer nur in diesem Moment existieren und ich verspreche dir, ich wäre das glücklichste Lebewesen auf Erden", schrieb er zu dem Schnappschuss.

Instagram / clara.berry Clara Berry und KJ Apa im Juni 2021

Getty Images Schauspieler KJ Apa

Instagram / clara.berry KJ Apa und sein Sohn

