KJ Apa (24) genießt seine Papa-Zeit in vollen Zügen! Ende September wurde der Riverdale-Star zum ersten Mal Vater. Mit seiner Freundin, dem Model Clara Berry, hieß der Schauspieler seinen Sohn Sasha Vai Keneti willkommen. Seitdem gewährt er seinen Followern mit süßen Kuschelfotos Einblicke in das Leben mit dem Kleinen. Nun schloss sich dem auch seine Partnerin an: Clara teilte niedliche Schnappschüsse von KJ und ihrem gemeinsamen Baby!

Via Instagram postete die 27-Jährige die Bilder aus ihrem Familienleben. In der Fotostrecke ist mehrfach auch KJ zu sehen. Schlafend kuschelt er auf einer der Aufnahmen mit seinem Sohnemann, auf einer anderen krabbelt Sasha über den Rücken seines Daddys. Mit ihrem neuen Familienmitglied könnten die Neu-Eltern wohl kaum glücklicher sein. "Könnt ihr den Heiligenschein über unseren Köpfen sehen?", schrieb Clara zu ihrem Post.

Von diesem Familienglück sind nicht nur die Fans hingerissen. Auch KJs "Riverdale"-Kollegin Lili Reinhart (25) hinterließ schwärmende Emojis. Doch auch die restlichen Follower sind ganz angetan. "Das hat mein Herz in Flammen gesetzt! Ich liebe euch von ganzem Herzen", äußerte sich ein User begeistert.

Instagram / kjapa KJ Apa und Clara Berry mit ihrem Sohn Sasha Vai Keneti Apa

