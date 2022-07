Ehemaliger NFL-Star Kevin Ware steht unter Mordverdacht!

Schockierende Neuigkeiten aus der amerikanischen Sportwelt! Kevin Ware ist ein einstiger Footballspieler. Der 41-Jährige spielte in seiner Collegezeit für die Universität von Washington – später war er Teil der NFL-Teams von Washington und San Francisco. Allerdings soll er insgesamt nur 16 Spiele in der hart umkämpften Liga absolviert haben. Doch jetzt landet der Sportler wieder in den Schlagzeilen: Kevin wird wegen Mordes angeklagt!

People berichtet, dass der 41-Jährige verdächtigt wird, seine Partnerin Taylor Pomaski getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft verkündete, dass er sich am Donnerstag wegen Mordes und Manipulation von Beweisen vor einem Gericht in Texas verantworten muss. Seine Freundin wurde zuletzt im April vergangenen Jahres auf einer Feier gesichtet, bis sie monatelang spurlos verschwunden war – im Dezember wurde ihre Leiche von der Polizei entdeckt.

Laut NBC News befindet sich der einstige NFL-Profi bereits in einem Gefängnis. Vergangenen April wurde Kevin aufgrund von Besitz von Betäubungsmitteln und illegalen Besitzes einer Feuerwaffe verhaftet. Fünf Tage bevor Taylor verschwand, wurde er gegen eine Kaution freigelassen. Die Staatsanwältin wendet sich an mögliche Zeugen: "Wir ermutigen jeden, der etwas über die Vorgänge zwischen Kevin und Taylor weiß, sich zu melden."

Anzeige

Getty Images Kevin Ware beim Footballspiel

Anzeige

Getty Images Kevin Ware und ein Teamkollege

Anzeige

Getty Images Kevin Ware, Ex-Footballspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de