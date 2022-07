Streit mit Umut? Bachelorette-Emanuell erklärt Verhalten

Was sagt Emanuell Weißenberger (29) mittlerweile dazu? Der Münchner traf bei Die Bachelorette auf Sharon Battiste (30) – doch für Liebe sollte es nicht reichen. Neben ihm versuchten auch 21 weitere Kandidaten ihr Glück – da kann es auch schon mal hitzig werden! An einem Abend kippte für einen Moment die Stimmung zwischen ihm und Umut Tekin (25). Jetzt wollte Promiflash von ihm wissen: Wie steht Emanuell mittlerweile zu dem Streit mit Umut?

In der Nacht der Rosen führten die beiden Hotties ein Gespräch, als Emanuell den 25-Jährigen spielerisch am Bein berührte. Das löste eine Kettenreaktion aus und die beiden fuhren sich heftig an. Jetzt sieht Emanuell das aber gelassen und kann sein Verhalten einsehen. "Zum Streit mit Umut kann ich nur sagen, dass ich da echt überreagiert habe, das sehe ich ein. Ich war gut betrunken und eben sehr gereizt an dem Abend, da kam einfach alles zusammen", erklärte er im Promiflash-Interview. Vor allem der ganze Druck vor den Kameras und der Konkurrenzkampf hätten das Fass überlaufen lassen.

Doch böses Blut fließt zwischen den beiden Kandidaten mittlerweile keins mehr. "Aber wichtig ist, dass man das klärt und beiseite schaffen kann und das haben wir getan. Das Thema war direkt vom Tisch und wir lagen uns wieder in den Armen", gab Emanuell zu und schwärmte von der gemeinsamen Zeit mit den Jungs.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

Anzeige

Die Bachelorette, RTL Lukas Baltruschat, Bachelorette Sharon Battiste und Emanuell Weißenberger

Anzeige

RTL/ René Lohse Bachelorette-Kandidat Emanuell Weißenberger

Anzeige

RTL/ René Lohse Umut Tekin, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de