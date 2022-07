Baby Nummer zwei: So süß reagierte Kayla Itsines Familie

Kayla Itsines' (31) ganze Verwandtschaft scheint sich schon auf den Familienzuwachs zu freuen. Vor wenigen Tagen hatte die Fitness-Influencerin ihre Fans mit der freudigen Nachricht überrascht, dass ihr Verlobter Jae und sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Aus einer früheren Beziehung hat die dunkelhaarige Beauty bereits ein Kind: die dreijährige Arna. Nun teilte Kayla ein emotionales Video von den Reaktionen ihrer Familie und Freunde auf die Schwangerschaft.

Auf Instagram veröffentlichte die Schwangere nun den Zusammenschnitt der Reaktionen ihrer Liebsten. "Alle mit der Nachricht zu überraschen, dass Jae und ich ein Kind erwarten, war so emotional, aber es hat auch so viel Spaß gemacht", begann Kayla unter dem Beitrag zu schreiben. Sie habe es zudem auch gar nicht erwarten können, den süßen Clip mit ihren Fans zu teilen. Das Video würde jedoch nur einen Auszug aller Leute zeigen, die sie mit den News überrascht hätte. "Unser kleiner Bubba wird so geliebt werden", schrieb die 31-Jährige dann in ihrer Story.

Anschließend veröffentlichte sie zudem noch einen Clip, in dem sie Arna verrät, dass sie große Schwester wird. Begeistert reißt die Kleine den Mund auf, bevor sie sich in Mamas Arme wirft. "Das ist der 1.903.837.273. Versuch von mir, es ihr zu sagen", scherzte Kayla unter dem kurzen Video.

Instagram / kayla_itsines Kayla Itsines im Juli 2022

Instagram / kayla_itsines Kayla Itsines, Webstar

Instagram / kayla_itsines Kayla Itsines und ihr Verlobter Jae im Juli 2022

