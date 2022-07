Fitness-Influencerin Kayla Itsines bekommt ihr zweites Baby!

Süße Nachrichten von Kayla Itsines (31)! Die Australierin ist weltweit bekannt dafür, ihre 14,8 Millionen Follower auf Social Media täglich mit schweißtreibenden Work-outs zum Sport zu motivieren. Damit hat sie großen Erfolg und auch privat könnte es für die Fitness-Influencerin wohl kaum besser laufen. Erst vor wenigen Tagen verkündete sie, dass sie sich mit ihrem Freund Jae verlobt hat. Nun krönte sie ihr Glück mit dieser Neuigkeiten: Kayla ist wieder schwanger!

Via Instagram verkündete sie die schönen Baby-News. Die werdende Mama teilte einen Schnappschuss mit ihrem Schatz Jae – beide halten stolz das Ultraschallbild ihres ungeborenen Kindes in den Händen. "So viel zu feiern und wofür wir dankbar sind! Wir können es nicht erwarten, diese Reise mit euch zu erleben", schrieb die Beauty zu dem besonderen Foto.

Der kleine Wonneproppen soll im Januar nächsten Jahres das Licht der Welt erblicken. Kaylas Tochter Arna, die aus einer anderen Beziehung stammt, ist augenscheinlich ebenfalls schon sehr gespannt und freut sich über Mamas wachsenden Babybauch: "Arna kann es nicht erwarten, endlich eine große Schwester zu werden."

Anzeige

Instagram / kayla_itsines Kayla Itsines und ihr Verlobter Jae im Juli 2022

Anzeige

Instagram / kayla_itsines Kayla Itsines mit ihrer Tochter im Juli 2022

Anzeige

Instagram / kayla_itsines Kayla Itsines (r.) mit ihrem Verlobten Jae

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de