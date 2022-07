Hallöchen! Tom Brady zeigt im Wasser seine tollen Muckis!

Was für ein Anblick! Tom Brady (44) zählt zu den erfolgreichsten Footballspielern der NFL-Geschichte. Der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers hat bereits siebenmal den prestigeträchtigen Superbowl gewonnen – zudem kann der dreifache Familienvater bisher die meisten Siege in der Liga verzeichnen. Der Sportler scheint allerdings auch abseits des Spielfelds einige Talente zu haben: Am Strand macht der 44-Jährige eine ziemlich gute Figur!

Auf neuen Bildern präsentiert Tom seinen durchtrainierten Oberkörper, während er im Meer für die Kameras posiert. Der Footballstar befindet sich jetzt auf den Bahamas und lässt sich für das Fotoshooting seiner neuen Bademodekollektion ablichten. Lediglich mit einer dunkelgrünen Badehose bekleidet, zeigt der 44-Jährige seine straffen Muskeln.

Es ist unschwer zu erkennen, dass sich der Sportler nach all den Jahren des harten Trainings äußerst fit hält. Sein Fitnesscoach verriet im Herbst vergangenen Jahres gegenüber People, dass Tom jede Menge Wasser zu sich nehme. Zudem würde der 44-Jährige auf eine ausgewogene Ernährung achten – ein kleiner Snack zwischendurch sei aber kein Problem.

Anzeige

Getty Images Tom Brady während eines Spiels

Anzeige

MEGA / BRADY Tom Brady bei einem Fotoshooting

Anzeige

MEGA / BRADY Tom Brady, NFL-Spieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de