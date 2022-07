Angelina Pannek präsentiert überglücklich ihre Babykugel

So schön schwanger ist Angelina Pannek (30)! Gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian Pannek (36) erwartet die Ex-Bachelor-Kandidatin gerade ihr zweites Kind. Nachdem ihr erstes Baby ein Junge geworden ist, wird es dieses Mal ein Mädchen! Die beiden Influencer freuen sich bereits riesig auf ihre kleine Prinzessin. Wie weit die Schwangerschaft schon fortgeschritten ist, möchten die Eltern zwar für sich behalten – trotzdem dürfen ihre Fans sich regelmäßig über Updates freuen: Hier zeigt Angelina freudestrahlend ihre Kugel!

Via Instagram teilte die schöne Mama jetzt ein aktuelles Foto von sich. Angelina trägt hier ein pinkes Crop Top unter einer Latzhose – und präsentiert bis über beide Ohren grinsend ihren Babybauch. Wie glücklich Sebastians Frau hier aussieht, entgeht auch ihren Fans nicht: "Wie du strahlst! Das nenne ich mal Mama-Glow", jubelt ein Follower in den Kommentaren. "Wie süß du lachst!", freut sich ein weiterer.

Wie jede Schwangere hat auch Angelina in der Schwangerschaft ein bisschen zugenommen. Mitte Juli verriet sie in ihrer Story: "Das sind sieben bis acht Kilo, die bisher dazukamen." Dieses Mal würde sie aber auch – was für die 30-Jährige sehr unüblich sei – kaum Sport treiben. Wie gefällt euch ihr Look in der Schwangerschaft? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek während ihrer zweiten Schwangerschaft

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

