Süße Kugel: So schön strahlt Angelina Pannek als Schwangere!

Fröhliche Schwangerschaftseinblicke von Angelina Pannek (30)! Im März machten die Influencerin und der ehemalige Bachelor Sebastian Pannek (35) öffentlich, dass sie ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Nachdem sie 2020 einen kleinen Jungen auf der Welt willkommen heißen konnten, dürfen sie sich nun über eine Tochter freuen. Angelina ist die Freude über ihr zweites Kind auf diesen Bildern sogar regelrecht ins Gesicht geschrieben!

Auf Instagram veröffentlichte die 30-Jährige zwei Aufnahmen, auf denen sie mit einem Blumenstrauß in der Hand vor einer Hausfassade posiert – und zwar mit einem breiten Lächeln. Ebenfalls ein Hingucker: Ihr kugelrunder Babybauch, der in ihrem engen schwarzen Kleid perfekt in Szene gesetzt wird. In ihrer Story verriet die Ex-Bachelor-Kandidatin, dass sie sich gemeinsam mit Sebastian einen schönen Tag in der Stadt gemacht habe, auf dem Markt und Frühstücken war.

Wie fortgeschritten ihre Schwangerschaft ist, hat Angelina bisher nicht verraten. Dafür gab sie vor wenigen Tagen preis, wie viel sie währenddessen bereits zugenommen hat. "Bis jetzt sind es 7,5 Kilo", verriet sie in ihrer Instagram-Story nach einem Frauenarzttermin. Zu Hause könne sie sich nicht wiegen, da die Batterie ihrer Waage leer sei.

ActionPress Sebastian und Angelina Pannek auf der Berlin Fashion Week 2021

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Juli 2022 auf Mallorca

Instagram / angelina.pannek/ Angelina Pannek, Influencerin

