Erstes Bad: Katharina Damm zeigt Baby Lorena in Handtuch

Katharina Damms Baby macht jetzt ganz viele Sachen zum ersten Mal. Mitte Juli durfte die Schwester von Anna Maria Damm (26) gemeinsam mit ihrem Mann Leonardo ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Das Paar gab seinem Nachwuchs den Namen Lorena Mara. Seitdem ist die Kleine der absolute Mittelpunkt der Familie. Jetzt ließ Katharina ihrer Tochter ihr erstes Bad ein – und postete davon ein schnuckeliges Foto!

Mit "Lorenas erstes Bad" betitelte die frischgebackene Mama den Instagram-Schnappschuss, auf dem eine Mini-Badewanne zu sehen ist. Um es ihrer Kleinen so angenehm wie möglich zu machen, gab die Influencerin Mandelöl und Muttermilch ins Wasser. In dieser Kombi hat sich die Kleine offenbar pudelwohl gefühlt. "Ihr hat es gefallen", freute sich Katharina und postete ein Foto davon, wie ihr Baby in einem Badetuch eingewickelt ist.

Inzwischen zeichnet sich wohl auch ab, nach wem in der Familie die kleine Lorena kommt. Katharina postete auf Instagram ein Babyfoto von ihrer Schwester Anna Maria und meinte, eine große Ähnlichkeit zwischen ihr und ihrem Kind erkannt zu haben. "Wir wissen jetzt, wem Lorena ähnlich sieht. Eins zu eins Anna Maria", freute sich Katharina.

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damms Baby Lorena Mara

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damms Babybadewanne

Instagram / katharinadamm_official Anna Maria Damm als Baby

