Frauen-EM-Finale: Diese Stars drücken ganz fest die Daumen

Das Europameisterschaftsfinale steht bevor. Die Frauen-EM ist in vollem Gange. Heute seit 18 Uhr findet das Finale statt: Bisher haben sich die Frauen super geschlagen: Die Damen der deutschen Nationalmannschaft stehen immerhin im Endspiel. Besonders die Kapitänin Alexandra Popp steht im Mittelpunkt der Medien. Es wird sogar gemunkelt, dass die Profikickerin ihre Karriere bald für die Familienplanung an den Nagel hängen könnte. Vorher bestreitet die Türmerin aber erst mal das Finale gegen England– und hat dabei prominente Unterstützung.

So wünscht zum Beispiel Til Schweiger (58) bei Bild den Mädels viel Erfolg: "Der Frauenfußball hat sich unglaublich nach vorne entwickelt. Wenn ich so an das erste Frauenfußballspiel, was ich 1978 gesehen habe, denke – die spielen mittlerweile wie die Männer unheimlich dynamisch. Ich bin begeistert von der Mannschaft und drücke beide Daumen für Sonntag", sagt der Schauspieler.

Aber er ist nicht der einzige: Auch TV-Star Motsi Mabuse (41) richtet liebe Worte an die Mannschaft: "Ich verfolge das Team schon lange. Wenn sie mit dem Pokal nach Hause kommen, lade ich die Nationalmannschaft in meine Tanzschule im Taunus ein, wo wir die Tanzmoves aus der Kabine noch einmal optimieren – und den EM-Titel feiern. Go Girls!" Heino (83) unterstützt die Frauenmannschaft ebenfalls: "Die Mädels haben gezeigt, dass Fußball kein reiner Männersport mehr ist – und sie genauso Tore für Deutschland schießen können wie unsere Jungs", erklärte er.

