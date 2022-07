Gerade Mama geworden: So geht es Kim Gloss nach der Geburt

Kim Gloss (29) könnte augenscheinlich nicht glücklicher sein. Am 18. Juli 2022 erblickte die Tochter der ehemaligen DSDS-Kandidatin und ihres Mannes Alexander Beliaikin das Licht der Welt. Die erste Zeit mit ihrem Nachwuchs genießt die Sängerin auch in vollen Zügen, weil sie weiß, wie schnell die kleine Maus groß wird. In ihrer Instagram-Story schwärmt die 29-Jährige von den ersten gemeinsamen Tagen: "Man kann es einfach nicht in Worte fassen, wie schön das ist. Das ist einfach das Schönste auf der ganzen Welt!". Auch Updates zu ihrem Babybauch und ihrem Wohlbefinden teilt die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin im Netz.

