Eine Woche nach der Geburt: Kim Gloss gibt ein Body-Update

Kim Gloss (29) zeigt ehrliche Body-Eindrücke im Netz! In der vergangenen Woche überraschte die ehemalige DSDS-Kandidatin mit freudigen Neuigkeiten: Nach Tochter Amelia durfte Kim vor wenigen Tagen ihre zweite Tochter auf der Welt begrüßen – seitdem genießt sie ihr Mama-Glück in vollen Zügen. Jetzt – eine Woche nach der Geburt – gab Kim zum ersten Mal ein Update zu ihrem After-Baby-Body!

"Eine Woche ist es her, es ist kaum zu glauben!", meldete sich Kim via Instagram-Story aus dem Wochenbett. "So sieht der Bauch heute aus: Über Nacht ist er so krass zurückgegangen, [...] gestern war er noch viel größer!", kommentierte die Zweifach-Mama, während sie ihren nackten Bauch in die Kamera hielt. Durch das Stillen litt Kim besonders an schmerzhaften Nachwehen, was auch ein Grund für die stark verkleinerte After-Baby-Kugel sei. Ein bisschen traurig ist die Ex-Freundin von Rocco Stark (36) schon, dass ihr Babybauch jetzt weg ist: "Aber jetzt habe ich endlich meinen Engel", schwärmte Kim dennoch von ihrem Baby.

Zu den kurzen Clips postete Kim außerdem eine Collage: Kurz vor der Geburt posierte die Influencerin noch mit runder Babykugel – eine Woche später steht die frischgebackene Mama mit ihrer kleinen Tochter im Arm und einem deutlich kleineren Bauch erneut für ein Selfie vor dem Spiegel. "Du hast unser Leben komplett verändert. Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich dich liebe, mein Schatz", schrieb Kim zu dem Body-Vergleich.

