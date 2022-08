Ernst? Simone Thomallas Neuer hat schon Wohnungsschüssel!

Bei Simone Thomalla (57) und ihrer neuen Flamme Nicolino Hermano scheint es ernst zu werden! Die Schauspielerin hatte im September 2021 eine Trennung durchmachen müssen: Nach 13 gemeinsamen Jahren hatten sich die Brünette und der Handballer Silvio Heinevetter (37) dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. Seit wenigen Wochen gibt es nun aber einen neuen Mann an der Seite der Beauty: DJ Nicolino. Und mit dem wird es offenbar immer ernster: Der Hottie hat angeblich schon Simones Schlüssel!

Wie Bild berichtet, hat der 45-Jährige bereits die Schlüssel zu Simones Wohnung, vor allem am Wochenende sei er bei der "Frühling"-Darstellerin. Insider aus dem Umfeld von Simone und Nicolino verraten, dass die beiden aktuell auf Wolke sieben schweben: "Sie sind total verknallt, können kaum die Hände voneinander lassen."

Im März hatte die Mutter von Sophia Thomalla (32) im Interview mit Gala noch gemeint, die Trennung von Silvio zu verarbeiten. "Ich muss mich jetzt nicht unbedingt in die nächste Beziehung stürzen, es sei denn, Mr. Right steht morgen vor mir", hatte sie damals erzählt – scheint so, als sei sie ihrem Traummann nun doch über den Weg gelaufen.

Instagram / nicolino_hermano Nicolino Hermano im Juli 2022 in Berlin

Getty Images Simone Thomalla beim Bambi in Berlin im Oktober 2015

Sebastian Gabsch / Future Image / Action Press Simone Thomalla und Silvio Heinevetter 2019

