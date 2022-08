Nach Neylas OP: Fiona Erdmann gibt ein Update aus der Klinik

Fiona Erdmann (33) fällt ein Stein vom Herzen. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bekam im Mai ihr Töchterchen Neyla. Im Juli bekam die Influencerin dann aber eine besorgniserregende Nachricht: Wegen eines Leistenbruchs muss ihre neugeborene Tochter operiert werden. Für die zweifache Mutter natürlich ein großer Grund zur Sorge. Nun meldete Fiona sich nach dem Eingriff mit einem Update: Neyla hat die OP gut überstanden.

"Meine kleine Heldin!", meinte Fiona in ihrer Instagram-Story stolz und fügte hinzu, dass es Neyla gut gehe und dass sie den Eingriff gut überstanden habe. Für das Model waren die vergangenen Stunden alles andere als leicht. "Ich sage es euch. Einfach war das nicht. Der Moment im OP-Saal, in dem ich den Raum verlassen musste, und die Zeit im Warteraum waren die Hölle. Aber der Doktor hat super Arbeit geleistet und alle Ärzte und Schwestern waren unglaublich fürsorglich und einfühlsam", gab die 33-Jährige erleichtert preis.

Am gleichen Tag wartet auf Fiona aber noch ein anderer Termin im Krankenhaus. Ihr Sohn Leo musste vor rund einer Woche nämlich ebenfalls ärztlich behandelt werden, weil er stürzte und sich an der Augenbraue verletzte. "Leo kommt nun ins Krankenhaus. Seine Fäden müssen heute gezogen werden. Also wie ihr seht, ist hier volles Programm", ergänzte Fiona.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Baby

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre beiden Kinder im Juli 2022 in Dubai

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo

