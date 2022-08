Patrice und Daniel Aminati verraten ihr Liebesgeheimnis!

Was steckt hinter dem Liebesglück von Daniel Aminati (48) und seiner Patrice? Im März gaben der Moderator und seine Partnerin bekannt, dass sie gemeinsam ein Kind erwarten. Doch nicht nur das: Kurz nach der Verkündung der Babynews schritt das Paar auch vor den Traualtar und suchte sich eine neue Bleibe in Deutschland. Im kommenden Jahr wollen sie sogar gemeinsam ein Haus bauen. Bei den Aminatis geht es also Schlag auf Schlag – doch warum läuft es bei Daniel und Patrice so gut?

In einem Instagram-Video erzählte die Dresdnerin, dass sie sich nie von ihrem Liebsten genervt fühle – im Gegenteil. Immer dann, wenn Daniel zum Beispiel für die "taff"-Dreharbeiten für mehrere Tage in München sei, merke sie, wie sehr sie in vermisst. "Daran erinnere ich mich immer wieder und deswegen sollte man immer dankbar sein und den Moment genießen, also es gibt nie Momente, in denen ich denke: 'Boah, du nervst mich jetzt aber.'" Denn wenn man dann mal getrennt voneinander sei, bereue man umso mehr, nicht die Augenblicke genossen zu haben, in denen man gemeinsam war, erklärte sie.

Daniel kann seiner Liebsten nur zustimmen: "Man meckert dann auch irgendwann über die kleinen Macken, die natürlich auch jeder von uns irgendwie hat. Ich habe aber auch gelernt, wenn dieser Mensch nicht mehr da ist, dass einem diese Macken fehlen." Diese Angewohnheiten seien bei Patrice, dass sie überall ihre Taschentücher liegen lasse, lange im Bad brauche und eine Shopping-Sucht habe. Ein weiteres Geheimnis ihrer Liebe sei aber auch, dass sie jeden Tag miteinander lachen.

Anzeige

Instagram / patrice.eva Daniel Aminati und seine Frau Patrice

Anzeige

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati auf Mallorca

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel Aminati und seine Frau Patrice im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de