Vier Jahre alt: Elena Miras schmeißt Party für Tochter Aylen

Elena Miras (30) lässt ihre Tochter hochleben! Die einstige Love Island-Siegerin konnte in diesem Jahr bei Kampf der Realitystars vollends überzeugen. Die Siegprämie der Show kommt nicht zuletzt ihrer kleinen Familie zugute: Denn die 50.000 Euro fließen vollständig in das neue Eigenheim, das Elena mit ihrem Partner Leandro Teixeira und Töchterchen Aylen bewohnen wird. Die Kleine hatte gerade einen großen Tag: Zum vierten Geburtstag veranstaltete ihre Mama eine tolle Party!

In ihrer Instagram-Story nahm Elena die Fans mit auf die Geburtstagsfeier. Ihre Aylen wurde nämlich bereits vier Jahre alt – kein Wunder also, dass diese Zahl im Mittelpunkt der kunterbunten Ballon-Deko stand. Auf den Fotos und Clips sind mehrere reich dekorierte Torten zu sehen. In einem farbenfrohen Kleid strahlt das Geburtstagskind und zeigt mit ihrer rechten Hand stolz ihr neues Alter.

Elena präsentierte bei der Gelegenheit auch ihr eigenes Outfit. Den großen Tag ihrer Kleinen feierte die Schweizerin in einem kurzen, rosafarbenen Sommerkleid. In dem schicken Dress posierte sie sichtlich zufrieden vor der liebevollen Geburtstagsdeko.

