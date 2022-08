Axtwurf und Ziplining: Kendall Jenner und Devins Extrem-Date

Kendall Jenner (26) und Devin Booker (25) feiern ihre Liebe! Dabei sah es Ende Juni gar nicht gut für das Paar aus: Ein Insider berichtete damals, dass die Influencerin und der NBA-Star getrennte Wege gehen würden. So richtig schienen sie in den darauffolgenden Wochen allerdings nicht voneinander loszukommen – und tatsächlich: Kendall und Devin sind wieder ein Paar! Das zeigten sie jetzt mit einem Date der besonderen Art.

In ihrer Instagram-Story teilte die Tochter von Kris Jenner (66) nun nämlich Eindrücke vom Extrem-Date mit Devin: In einem Clip ist zu sehen, wie der Basketballprofi eine Axt in Richtung Zielscheibe schleudert. Neben den rustikalen Wurfwaffen griffen die beiden auch zur Zipline. Waghalsig stürzte sich das Paar an dem dünnen Drahtseil den Baumwipfeln entgegen in die Tiefe.

Doch damit nicht genug: Abgerundet wurde das wilde Rendezvous mit der Überquerung einer weiteren Schlucht. Dazu diente Kendall und Devin lediglich eine schmale, hölzerne Hängebrücke. Auch von der schwindelerregenden Aussicht teilte die TV-Bekanntheit einen Schnappschuss.

Instagram / kendalljenner Devin Booker im Sommer 2022 beim Axtwurf

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Sommer 2022 beim Ziplining

MEGA Kendall Jenner mit ihrem Freund Devin Booker

