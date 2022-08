Fan stirbt bei Konzert: US-Country-Star meldet sich zu Wort

Kenny Chesney (54) bricht sein Schweigen! Der Country-Star steht bereits seit den späten 80er-Jahren auf der Bühne. Mit Hits wie "She's Got It All", "Don't Happen Twice" und "Setting The World On Fire" begeistert der US-Amerikaner seine Fans auf großen Tourneen. Bei einer Show in Denver am vergangenen Samstag geschah jedoch ein tragischer Unfall: Eine Zuschauerin verlor den Halt und stürzte in den Tod. Jetzt widmete Kenny ihr rührende Worte.

In der US-Zeitung The Denver Post veröffentlichte Kenny ein Statement: "Ich war tief bestürzt, als ich erfahren habe, dass jemand bei dem Konzert sein Leben verloren hat. Es war ein Abend voller Freude – das zu hören, hat mir das Herz gebrochen." Ihm sei erneut bewusst geworden, wie wertvoll das Leben ist, betonte der 54-Jährige: "Ich trauere mit ihren Freunden und ihrer Familie."

Die Zuschauerin war während des Auftritts vom Geländer einer Rolltreppe gefallen. Erste Berichte, dass sie dabei geschubst worden sein soll, dementierte der Polizeisprecher Nat Magee: "Nach derzeitigem Erkenntnisstand gab es keine äußere Einwirkung. Der Sturz war wohl ein Unfall." Zur Identität der Toten wurden keine Angaben gemacht.

Anzeige

Getty Images US-Country-Star Kenny Chesney

Anzeige

Instagram / kennychesney Kenny Chesney im Juli 2022 vor einem Konzert in Seattle

Anzeige

Getty Images Kenny Chesney bei einem Konzert in Nashville

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de